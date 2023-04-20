Петербургский школьник потребовал встречи с президентом Путины, угрожая захватом школы

В Петроградском районе Петербурга ученик восьмого класса отправил письмо на электронную почту Администрации президента РФ. Он потребовал встречи с главой государства. В случае невыполнения требования он пригрозил захватить свою школу, вооружившись винтовкой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о письме петербургского восьмиклассника. Мальчик пригрозил взять школу в заложники, если Владимир Путин не приедет к нему на встречу.

Вместе с письмом юный петербуржец прикрепил фотографию предмета, внешне похожего на винтовку.

Сотрудники правоохранительным органов обыскали упомятую школу. Опасные предметы не были обнаружены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность мальчика удалось установить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что подросток, открывший стрельбу по учащимся школы на проспекте Науки, мог использовать пластмассовый пистолет.