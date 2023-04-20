  • 20 Апрель 2023
USD 20.04.2023 81.6549 0.0521
USD ММВБ 12:39 81.5973  
EUR 20.04.2023 89.3736 -0.1977
EUR ММВБ 12:39 89.4214  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургский школьник потребовал встречи с президентом Путины, угрожая захватом школы

Автор:


© Фото: unsplash

Темы дня

В Петроградском районе Петербурга ученик восьмого класса отправил письмо на электронную почту Администрации президента РФ. Он потребовал встречи с главой государства. В случае невыполнения требования он пригрозил захватить свою школу, вооружившись винтовкой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 19 апреля, в полицию поступило сообщение о письме петербургского восьмиклассника. Мальчик пригрозил взять школу в заложники, если Владимир Путин не приедет к нему на встречу.

Вместе с письмом юный петербуржец прикрепил фотографию предмета, внешне похожего на винтовку.

Сотрудники правоохранительным органов обыскали упомятую школу. Опасные предметы не были обнаружены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность мальчика удалось установить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что подросток, открывший стрельбу по учащимся школы на проспекте Науки, мог использовать пластмассовый пистолет.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram