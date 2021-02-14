Финляндия не хочет терять связь с Россией

В понедельник, 15 февраля, Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии, планирует встретиться с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ. Соответствующаяя информация подтвердилась 13 февраля.

Цель встречи – сохранение дипломатических отношений между Россией и Финляндией. Пекка Хаависто заявил, что крайне важно в нынешнее время сохранять диалог с РФ. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, на которой глава МИД Финляндии обсудил с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ предстоящую в Петербург поездку.

Кроме того, финский дипломат встретится с представителями администрации Петербурга и Ленинградской области, а также с неправительственными организациями и бизнес-сообществом Северной столицы.