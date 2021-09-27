Состав ЛДПР в ЗакСе претерпел изменения

Состав партии ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга претерпел изменения. Стоит отметить, что от мандатов уже отказались глава фракции Владимир Жириновский, а также руководитель Горизбиркома Юрий Ломакин.

Один мандат отошел Павлу Иткину, занимавшему кресло депутата в прошлом созыве. Чиновник был бизнес-партнером бывшего председателя городского отделения ЛДПР Олега Капитанова. После его ухода на должность главы Комитета по межнациональным отношениям Иткину досталось его место.

Вторым членом ЛДПР станет Максим Яковлев, возглавлявший в прошлом созыве ЗакСа бюджетно-финансовый комитет. Мандат должен был перейти самому молодому чиновнику прошлого созыва Виктору Сысоеву, но тот отказался.