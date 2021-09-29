Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избранием

Об этом 29 сентября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил депутатов на первом заседании седьмого созыва Законодательного Собрания.
В Мариинском дворце парламентариям торжественно вручили удостоверения в зале Ротонда. Заседание, согласно закону, открывал старейший депутат петербургского парламента — Борис Зверев из КПРФ.
«Поздравляю вас с избранием в Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва. Наш город остался верен своим традициям. Петербург всегда славился широтой политического спектра, разнообразием партийных предпочтений, острой конкурентной программой», — произнес глава города Александр Беглов.
В седьмой созыв прошло больше половины новоиспеченных депутатов из партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» «Новые люди», «ЛДПР» и «Яблоко». Их губернатор поздравил отдельно: «Рад приветствовать в этом зале новых парламентариев».