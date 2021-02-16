Список "Бельского-Турчака", причины ухода Елина и крыши Бондаренко: о чем пишет политический Телеграм Петербурга

Оживление в политическом сегменте городского Телеграм налицо. Сегодняшний обзор постов на портале "Санкт-Петербург.ру" изобилует "инсайдами" и громкими именами. Представляем себе, что будет ближе к выборам. Все только начинается.

Как и ожидалось, в телеграм на этой неделе начали поступать непроверенные, но громкие истории. То, что принято называть "инсайдами". С одниим из таких сегодня знакомит канал "АНП" (@neolginskie). Авторы частично публикуют так называемый "список Турчака-Бельского", в котором перечислены имена тех дейсвтующих депутатов ЗакСа, которые снова вероятно туда пойдут. Конечно, от Единой России.

В канале предполагают, что будущий парламент города по единому избирательному округу якобы будет состоять на 44% из членов ЕдРа. Это на 3% больше, чем в 2016 году. В списке старых-новых перечисляются Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова, Сергей Никешин и Алексей Цивилев. Лист будто бы формировался с участием Андрея Турчака, которого иногда называют негласным куратором петербургского парламента от адимнистрации президента. Наиболее вероятной кандидатурой на должность спикера вместо Вячеслава Макарова, в АНП называют сенатора Андрея Кутепова. Кандидатов, которые якобы пойдут в ЗакС от вице-губернатора Александра Бельского, канал не называет.

"Ротонда" (@rotondamedia) публикует мнения собеседников канала, которые называют вероятные причины грядущего ухода со своего поста вице-губернатора Евгения Елина. Чиновник будто бы исполнял роль громмоотвода во время пандемии, когда все негативные заявление по ограничениям поступали конкретно от него. Жесткие заявления, непопулярные меры. В конце этого всего вполне логичным является появление этакой "сакральной жертвы". Именно ею, по мнению собеседников Клочковой и Карпенко, мог стать Елин. С 1 марта в Смольном его, вероятно, уже не будет.

Канал SpbgovNo (@spbgovno) сегодня рассуждает об испытании снегом, которое выпало на долю будто бы недоделанных городских крыш. Авторы канала кивают в сторону вице-губернатора Николая Бондаренко. Мол, сколько снегопадов прошло, а из непогоды только выводы и большие бюджеты.