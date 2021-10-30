На пост петербургского омбудсмена подано 10 заявок

Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Закса.

Петербургский парламент получил 10 заявок от кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Бывший омбудсмен Александр Шишлов в сентябре 2021 года избирался в ЗакС депутатом от партии «Яблоко».

Среди кандидатов экс депутат городского парламента от «Справедливой России» Надежда Тихонова (выдвинута МО Гавань), глава аппарата омбудсмена Ольга Штанникова (от «Ночлежки» и Красного креста), учитель ОБЖ Сергей Иванов от ЛДПР и Сергей Лаптев, которого выдвинул депутат заксобрания Алексей Макаров.

Одной из самых возможных претендентов называют бывшего детского омбудсмена Светлану Агапитову, которую выдвинули «Милосердие» и Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль».

«Предыдущий уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов, который теперь возглавляет одну из фракций петербургского парламента, настолько поднял профессиональную планку, что рассматривать кандидатуры его преемников нам придется по самым жестким критериям», - прокомментировал Спикер Закса Александр Бельский.