Памфилова осталась недовольна выборами в ЗакС Петербурга

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова раскритиковала поведение выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Особое внимание она обратила внимание на округ, где избирался член партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«С ним поступили антигуманно, цинично и грязно. Слава богу, что не избили. Я не буду перечислять все нарушения — это долго и много. Я только хочу сказать, что Горизбирком самоустранился. А наши мягкие рекомендации не смогли выполнить по поводу этих двойников», — заявила председатель Центризбиркома.

Также Памфилова добавила, что с имеющимся административным ресурсом и с господином Бельским, который является кандидатом от «Единой России», могли добиться, чтобы двойники снялись с выборов и не позорились.

Кроме того, глава Центризбиркома отметила, что большинство случаев на выборах происходило при попустительстве правоохранительных органов.