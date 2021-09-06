«Двойники» петербургского депутата Вишневского отрастили бороды для предвыборных плакатов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова недовольна проводящейся политтехнологией кандидатов-двойников.

В Петербурге кандидаты-двойники депутата ЗакСа Бориса Вишневского отрастили бороды к предвыборной фотографии. Ранее они сменили имена: один был Виктором Ивановичем Быковым, а второй Алексеем Шмелевым. Теперь кандидатов отличает только отчество. У настоящего Лазаревич, а у новоиспеченных Геннадьевич и Иванович.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала «безобразием и издевательством над избирателями» политтехнологию кандидатов-двойников.Она утверждает, что после сентябрьских выборов ЦИК подготовит рекомендации для законодателей по запрету использования подобных технологий.





