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Беглов проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС Петербурга

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© Фото: gov.spb.ru

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Губернатор отдавал свой голос на избирательном участке №153.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 19 сентября, в последний день выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга принял участие в голосование. Глава города отдавал свой голос на избирательном участке №153, который располагается в школе №12 на улице Кораблестроителей.

«Сегодня все вместе, как в городе, так и в стране решаем, каким будет наше будущее», — заявил градоначальник.

Кроме того, губернатор отметил, что на всех избирательных участках созданы все необходимые условия для голосования, они все обеспечены техническими средствами. Имеются средства индивидуальной защиты для каждого гражданина.

«Уверен, ленинградцы-петербуржцы сделают правильный выбор. У нас жители очень мудрые. Они определяют, как жить дальше, кто будет заниматься решением непростых вопросов», — подытожил Беглов.

Отметим, что выборы в Госдуму и ЗакС проходят с 17 по 19 сентября. Сегодня, в воскресенье, в 20:00 все избирательные участки будут закрыты.

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