Жители Петербурга выбрали название для обновлённого фонтана у РНБ

Название для оновленного фонтана у Российской национальной библиотеки выбрали в Петербурге. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.

В голосовании поучаствовали более 14 тысяч петербуржцев.

В финале оказались пять названий: «Литературный», "Чаша знаний", "Фонтан памяти", "Салют Победы" и "Любимый город". Победителем стала "Чаша знаний" с символичным и вдохновляющим названием.

По словам Беглова, его личное предпочтение совпало с выбором горожан и пригласил петербуржцев провести время у фонтана.