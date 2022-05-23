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У петербуржцев осталось 8 дней на выбор дизайна для новых общественных пространств

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© Фото: Baltphoto

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Всего восемь дней осталось у петербуржцев на выбор дизайн-проектов новых общественных пространств. Уже 30 мая закончится онлайн-голосование, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербуржцы смогут проголосовать за проекты общественных пространств в Красногвардейском, Колпинском и Петроградском районах. Для них представили проекты по благоустройству набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке, Парковой зоны у Ижорского пруда и береговой территории вокруг Петровского пруда в Большом Петровском парке.

Общественные пространства собираются зонировать, также они получат современное оформление, но при этом сохранят природную составляющую. Горожане же выберут наиболее подходящее наполнение.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, в последние годы в Петербурге создали и благоустроили более 100 общественных пространств. По его словам, такие территории обеспечивают удобство и комфорт для жителей и гостей города.

Петербуржцы старше 14 лет смогут выбрать проекты общественных пространств. Голосование проходит на платформе. Кроме того, во всех районах города работают волонтеры, собирающие голоса горожан.

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