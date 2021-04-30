Забыл или забил? Как губернатор Петербурга решает судьбу «Тучков Буяна»

Одним из главных предвыборных ходов нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова был запрет на строительство так называемого «судебного квартала» на проспекте Добролюбова Петроградской стороны и обещание разбить на этом месте арт-парк и дать ему историческое название местности «Тучков-Буян».

23 апреля 2019 года тогда еще исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов презентовал новый парк президенту Владимиру Путину, получил от него одобрение и пообещал уже в скором времени «начать возводить объект». О том, что «Тучков Буян» стал главным предвыборным обещанием будущего губернатора говорит и тот факт, что помимо бюллетеней с фамилиями будущих градоначальников избирателям выдавались листочки с голосованием за проект будущего парка на Петроградке.

Прошло 2 года и на месте будущего «петербургского Зарядья» можно наблюдать … все тот же синий забор. Он там находится давно, к этому «ландшафтному решению» жители Петербурга и гости Северной Пальмиры уже успели привыкнуть. Конкурс на выбор проекта будущего парка состоялся, как выяснилось, только в сентябре 2020 года, без листков голосования, которые оставляли избиратели на выборах губернатора.

Да и ход голосования за тот или иной проект посмотреть, почему-то, нельзя — сам сайт работает, а вот какую-либо информацию о том как проходил конкурс, почему жюри пришло именно к таким выводам и вообще посмотреть сам будущий парк в деталях не представляется возможным — страницы попросту не открываются, а браузер говорит, что «документы удалены или перемещены в другое место». Кстати, обновлялся сайт в последний раз в сентябре 2020 года.

Проект теперь можно увидеть только в сообщениях СМИ, причем с припиской о том, что многие объекты еще предстоит доработать.

«Очень много зависит от деталей и мелочей. Какие будут выбраны деревья, как они будут сочетаться, какие травы и система мощения. Наверное, торопиться здесь неправильно. Наверное, здесь будет выполнено определенное благоустройство, которое не помешает потом и не будет бросовым для выполнения работ по парку. Я думаю, что финальное решение должно быть увязано со всей концепцией», - заявлял в день оглашения результатов конкурса главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. При этом отдельно подчеркивалось, что уже существующая подземная парковка и проект театра Эйфмана должны вписываться в выбранный проект. Однако на планах от «Студии 44» и West 8 (именно совместный проект этих фирм победил на конкурсе) не видно никаких решений по подземной парковке и вообще какого-либо места для автомобилей. Эту очевидную недоработку, судя по всему, никто исправлять и не собирался.

При этом сам губернатор говорит о том, что работы уже ведутся. Только, судя по забору и тишине на месте будущего «Тучкова Буяна», очень тайно. Для сравнения можно привести то самое московское «Зарядье», с которым сравнивают еще не построенный арт-парк в Петербурге. Конкурс был объявлен в 2013 году, в том же году были объявлены результаты этого конкурса, а в 2017 году парк был открыт для посетителей, а в 2018 году был полностью сдан центральный объект «Зарядья» - концертный зал. Судя по «темпам» строительства «Тучкова-Буяна» в Петербурге, этот объект если и появится когда-то, то лет через 9-10. И, наверное, уже при другом губернаторе.

Как уже говорилось выше, в 2019 году Александр Беглов презентовал будущий парк именно Владимиру Путину. Недавно президент страны заявил:

«К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали все что ни попадя! Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей! Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Обещать невозможное — это означает порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны». Такое ощущение, что он имел ввиду именно Санкт-Петербург.