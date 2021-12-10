Петербургский депутат от «Новых людей» предложила Госдуме смягчить закон об иноагентах

Петербургский депутат от «Новых людей» Ксения Горячева предложила Государственной думе смягчить закон об иностранных агентах. Как сообщает Мойка78, однопартийцы Горячевой в петербургском Законодательном собрании, наоборот, играют роль статистов «Единой России» и пока не предлагают ни одного собственного законопроекта.

«Новые люди» под руководством Алексея Нечаева вынесла на рассмотрение Госдумы первый законопроект от своей фракции. Соавтором стала Горячева. Депутат предложила, в частности, сделать обязательным доказание связи между получением денег от иностранцев и конкретными действиями СМИ и некоммерческих организаций. Также она выступила против инициативы «Единой России» о публичной власти.

«Мы не хотим, чтобы губернаторы бесконечно сидели на местах, создавая кланы. Двух сроков достаточно, чтобы реализовать свою программу и уйти либо на повышение, либо в отставку. Местные органы власти нельзя наделять полномочиями без их согласия и должного финансирования», — высказалась депутат.

При этом однопартийцы из петербургского Законодательного собрания Дмитрий Павлов, Дмитрий Панов и Ольга Герасиноа так и не были замечены за активными действиями в рамках депутатской работы.