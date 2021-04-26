Юбилярам-долгожителям из Петербурга планируют выплачивать до 25 тысяч рублей

В Петербурге 90-летним и 100-летним жителям планируют выплачивать крупную сумму денег. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил проработать этот вопрос профильным комитетам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Согласно новому проекту, 90-летние юбиляры получат 15 тысяч рублей, а 100-летние долгожителям положены выплаты в 25 тысяч рублей.
«В Петербурге растет число долгожителей. Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время. Прошу профильные комитеты подготовить соответствующие материалы со всеми расчетами», — отметил Беглов.