Губернатор Петербурга подписал постановление о подарке в 25 тысяч рублей долгожителям

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах долгожителям. Согласно этому закону, все жители Северной столицы, достигнувшие 90, 95 и 100 лет смогут рассчитывать на своеобразную премию к юбилею. Норму введут с 1 января 2022 года.

Так, петербуржцы, отмечающие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей. При достижении 95-летнего возраста – 20 тысяч и 100 лет – 25 тысяч рублей. Петербуржцам 101 года и старше ежегодно будут выплачивать по 25 тысяч рублей.