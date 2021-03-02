Ветеранам супружеской жизни не разрешили отмечать юбилеи в загсах Петербурга

В загсах Петербурга пока нельзя проводить чествования юбиляров супружеской жизни. Об этом "ПД" рассказали в отделе ЗАГС Василеостровского района.

Там пояснили, что все еще действует постановление Роспотребнадзора от 2020 года - до 10 марта. Согласно антикоронавирусным правилам, районным загсам запрещено проводить такие чествования.

Также пока не проводится регистрация рождения в торжественной обстановке и другие массовые торжества.

Регистрация брака супругов-долгожителей проводится бесплатно через 25 и 50 лет супружеской жизни.

Отметим, что во время пандемии и карантина особо строгими были правила для пожилых людей, находящихся в группе риска.