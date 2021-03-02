Горбачев побил рекорд по продолжительности жизни среди правителей СССР

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев празднует 2 марта свой 90-й день рождения. Как сообщил журналист Дмитрий Смирнов, таким образом, советский лидер побил рекорд по продолжительности жизни среди глав СССР.

Например, советский вождь Иосиф Сталин прожил 74 года, а революционер Владимир Ленин - лишь 53.

Долгожителем был руководитель Временного правительства Александр Керенский - он дожил только до 89 лет. Между тем, Горбачев уже пережил его, отметив 90-летний юбилей.

Перешли рубеж в 70 лет несколько глав СССР. Это Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Константин Черненко и Борис Ельцин.

Источник РИА Новости сообщил, что Горбачев решил отметить свой юбилей в сервисе Zoom. Экс-политик хочет провести знаменательную дату вместе со своими соратниками и близкими друзьями. Ему уже начали отправлять поздравления как лидеры, так и обычные граждане.