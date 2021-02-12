Петербургские бизнесмены в 2021 году получат поддержку в размере 9,8 млрд рублей

Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга, сообщил о размере финансовой поддержки петербургскому бизнесу. В 2020 году бизнес получил в 2 раза больше средств, чем планируют выделить в текущем году. В следующем году выделят в 3 раза меньше средств, чем в текущем.

Так, в 2020 году Петербург выделил 21,2 млрд рублей, в 2021 году выделят из бюджета 9,8 млрд рублей, а в следующем 2022 году планируют выделить всего 2,7 млрд рублей. Вице-губернатор отметил, что снижение объема финансирование сферы бизнеса связано с тем, что у городского бюджета есть и другие направления для поддержки. Например, для борьбы с коронавирусом выделено из бюджетных средств 29,1 млрд рублей.