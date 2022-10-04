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Предложение Минфина по федеральному бюджету на 2023 год может негативно сказаться на доходах Петербурга

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© Фото: Baltphoto

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В понедельник, 3 сентября, в Совете Федерации прошли слушания по федеральному бюджету на 2023 год. Министерство финансов предложило новый вариант распределения денег между регионами, который может привести к снижению доходов Петербурга.

Как сообщает правительство Петербурга, на слушаниях рассматривался новый вариант распределения бюджетных средств. Министерство финансов предложило ввести с 1 января 2023 года новый порядок распределения налога на прибыль организаций.

Согласно предложению Министерства финансов, первую часть налога зачислят в региональный бюджет напрямую, а вторая часть будет распределена между регионами по нормативам, которые будут утверждены позднее.

В правительстве Петербурга не согласны со всеми пунктами. Чиновники считают, что в предложение Минфина необходимо внести доработки. Отметим, что нынешнее предложение приведет к тому, что Северная столица потеряет часть доходов.

Администрация Петербурга уже передала корректировки по этому вопросу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правительство Петербурга решило оказать помощь местному бизнесу, для этого решили ввести новую меру поддержки. Было принято решение, что ставки за аренду городской недвижимости для бизнеса останутся на уровне 2021 года.

 

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