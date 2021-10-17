Газпром и Минобороны вместе реконструируют аэродром Левашово

Минобороны и «Газпром» заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Финансировать проект полностью будет Газпром . Общий объём инвестиций превысит 10 млрд рублей.

Ранее аэродром был только военным, а теперь он будет принимать и гражданские самолеты. До лета 2023 года планируется реконструировать взлётно-посадочную полосу, а также дооснастить аэродром необходимым оборудованием. Также на аэродроме возведут современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час.

«Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов», – добавили в Минобороны.