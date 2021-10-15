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Минобороны и «Газпром» реконструируют аэродром Левашово

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© Фото: Pixabay

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Аэродром в Левашово после реконструкции сможет принимать гражданские и обычные грузовые воздушные суда.

Об этом 14 октября говорится на сайте Министерства обороны РФ.

В Петербурге дали старт реконструкции аэродрома Левашово. Министерство обороны РФ и «Газпром» 14 октября подписали соответствующее концессионное соглашение.

Левашово реконструируют и используют для пассажирских и грузовых гражданских перевозок. Проект финансирует «Газпром». Компания инвестирует более 10 млрд рублей.

«Дополнительно силами ПАО "Газпром" на аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час. Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов», — рассказывает пресс-служба.

 

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