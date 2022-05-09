По 15 тысяч рублей выплатят россиянам после майских праздников

Россияне смогут получить денежную выплату в размере чуть более 15 тысяч рублей. Правом на их получения обладают определенные категории граждан при условии, что они заранее подали заявление.

Выплата полагается имеющим знак почетного донора. Получить такой может тот, кто сдал кровь 40 раз или плазму 60 раз. Данная выплата будет начисляться во всех российских регионах, а получить её заявители смогут уже после майских праздников.

Почетные доноры получают выплаты ежегодно. В нынешнем году их размер составляет 15 714.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пенсионном фонде России пообещали насчилять россиянам новую выплату с 11 мая.