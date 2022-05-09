В ПФР пообещали россиянам новую выплату уже с 11 мая

Граждане России смогут получить в мае новую выплату. Как сообщает Пенсионный фонд России, начислять её начнут уже 11 мая, когда сотрудники вернутся на работу после длинных праздничных выходных.

Специалисты ПФР уточнили, что имеется в виду выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Получить её смогут те семьи, в которых уровень дохода ниже уровня прожиточного минимума.

Выплату можно получить по заявлению. Официально их принимают с 1 мая, но на практике граждане могли подать документы уже досрочно уже 26 апреля. Получить средства можно на банковскую карту платежной системы «Мир».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Путину направили предложения по внеочередной индексации пенсий, пособий и подъему МРОТ.