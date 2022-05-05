В ПФР сообщили важную информацию для россиян 1982 года и старше

Мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет будут получать от Пенсионного фонда России важную информацию. В ведомстве напомнили, что россиянам старше 1982 года рождения направляют по достижению определенного возраста уведомление о будущем размере пенсии.

В данном письме получатель сможет увидеть, сколько страховых взносов было за него внесено в течение трудового стажа, а также количество пенсионных накоплений, если они у гражданина есть.

Специалисты отмечают, что такая информация может быть очень полезна, так как позволяет при необходимости внести коррективы в свои пенсионные права. В частности, россияне смогут предоставить в Пенсионный фонд недостающуюу информацию о трудовом стаже или просто докупить его, если стажа не хватает для выхода на на страховую пенсию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ПФР назвали способ получитьп рибавку к пенсии в 5500 рублей.