Российских пенсионеров поразил размер выплат в мае

Увеличенную пенсию начали получать в мае некоторые категории пожилых россиян.

Тем, кто уволился с работы в январе этого года, поступили дополнительные деньги. Всем оставившим трудовую деятельность Пенсионный фонд России возвращает индексацию и начисляет доплату за несколько месяцев ожидания.

Как рассказала пенсионерка Светлана Ермакова, в тот период, когда она посещала работу, ее выплаты были более 11 тысяч рублей, а сейчас она начала получать 14,5 тысяч рублей. В ПФР ей также начислили доплату в 10 тысяч рублей.

В мае также получат увеличенную пенсию тем россиянам, кому исполнилось в апреле 80 лет. Около 6,6 тысяч рублей составит для них доплата.