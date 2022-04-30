В ПФР рассказали, какой документ нужно принести для перерасчета пенсии за стаж до 2002 года

Россияне часто обращаются в Пенсионный фонд с целью получить переасчет по пенсионным выплатам за стаж, полученный до 2002 года. Многие сталкиваются с отказом в перерасчете.

Как пояснили в Пенсионном фонде, до 2002 года ключевую роль в размере начисленной пенсии играл размер стажа и заработной платы. После этого определяющим фактором стало число страховых взносов, направляемых в ПФР работодателем.

В перерасчете пенсии за стаж до 2002 года может быть отказано, если все периоды стажа уже были учтены ранее. Чтобы пенсию действительно пересчитали в Пенсионный фонд нужно предоставить какой-либо документ, подтверждающий имеющийся до 2002 года трудовой стаж, который ранее не был учтен в расчете.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пенсионном фонде России прокоменнтировали возможное повышение пенсий в мае.