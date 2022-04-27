Пенсионерам намекнули, как увеличить пенсию на 2844 рубля

Российские пенсионеры могут получать увеличенную на 2844 рубля пенсию уже с 1 мая. Для этого гражданам необходимо представить в Пенсионный фонд России справку, которая позволит выполнить начисления на следующим месяц.

Получить дополнительную выплату могут все пенсионеры, на иждивении у которых находятся дети. Её начисление не зависит от того, работает ли получатель или уже находится на заслуженном отдыхе. Однако ежегодную индексацию доплаты проводят только для неработающих пенсионеров.

Если ребенок не достиг совершеннолетия, как-то дополнительно подтверждать право на выплату не потребуется. Если же доплата оформляется на студента учебного заведения, которому еще не исполнилось 23 года, в ПФР следует представить справку из вуза, потверждающую факт его обучения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ПФР разъяснили рожденным до 1962 года гражданам стоит ли им рассчитывать на прибавку к пенсии.