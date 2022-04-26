В ПФР рассказали, стоит ли ждать доплат к пенсии родившимся до 1962 года

В Пенсионном фонде России прокомментировали многочисленные сообщения в социальных сетях о полагающих гражданам дополнительных выплатах. Их авторы утверждали, что если человек родился до 1962 года и имеет трудовой стаж более 30 лет, то имеет право на доплату к пенсии. При этом претенденту на выплату предлагалось подать заявление в ПФР, так как доплаты автоматически не начисляются.

ак пояснили в ПФР, авторы видеороликов и сообщений ссылаются на утративший силу закон. Его действие распространялось на граждан, пенсия которым была установлена до 2002 года.

Уточняется, что для тех, кому пенсии рассчитывались позже, данная выплата уже входит в текущий размер начислений. Будущим пенсионерам их также учтут в сумме пенсии автоматически.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионеры и инвалиды получат дополнительные выплаты до конца апреля.