С 1 мая многим россиянам прибавят пенсии

Некоторые российские пенсионеры начнут получат увеличенные пенсионные выплаты уже с 1 мая. Индексация ждет сразу несколько категорий граждан.

В частности, увеличенные выплаты с мая месяца будут получать те пенсионеры, кому в апреле исполнилось 80 лет. Прибавка в пенсии составит 6600 рублей.

Тем, кто ранее работал в угольной промышленности, и членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации пересчитают доплты к пенсии. Размер доплаты к пенсии для этих категорий получателей пересматривается на ежеквартальной основе. При расчете прибавки учитываются стаж пенсионера и ранее получаемая им зарплата, поэтому суммы остаются индивидуальными для каждого.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что до конца апреля некоторые россияне смогут претендовать на выплату 10 тысяч рублей от ПФР.