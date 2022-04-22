Пенсионеры могут получить выплату за отказ от всех льгот

Пенсионеры в России пользуются разнообразными льготами, перечень которых варьируется от региона к региону. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева напомнила, что можно отказаться от льгот, чтобы получать помощь от государства в денежном выражении.

Для получения денежных компенсаций вор многих регионах можно отказаться от льгот на проезд на общественном транспорте. Выплаты нередко предусмотрены и за отказ пенсионера от компенсации домашней телефонной связи.

Также дополнительная выплата в некоторых регионах полагается пенсионерам с трудовым стажем 50 и более лет. Наконец, можно выбрать денежный варинат компенсация льготы на лекарства. Например, в Москве за это полагается дпоолнительная выплата в 1274 рубля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о случаях, когда россияне могут рассчитывать на финансовую помощь от государства.