Финансист рассказала, как некоторой категории россиян получить допвыплаты

На дополнительные выплаты и доплаты от государства могут рассчитывать российские пенсионеры. Разовые или ежемесячные выплаты могут быть как федерального, так и регионального уровня. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По её словам, федеральными льготниками можно считать инвалидов с детства, ветеранов ВОВ, людей, пострадавших от радиации, кавалеров различных орденов, бывших несовершеннолетниъ узников фашизма и других.

Размер ежемесячных выплат для них зависит от закона, который регулирует их назначение. В федеральном законе о ветеранах прописаны выплаты не только участникам ВОВ в размере 4,7 тысяч рублей в месяц, но и для членов семей военнослужащих, пожарников, работников органов внутренних дел, погибших при исполнении. Семьям должны выплачивать 1,8 тысяч в месяц.

Кроме того региональные выплаты затрагивают ветеранов труда, пострадавших от репрессий и тружеников тыла. Однако сумма зависит от региона проживания. Монетизировав часть положенных льгот можно получить выплаты.



