Россияне смогут получить пенсионную выплату в 55 или 60 лет

Россияне смогут получить новую выплате при достижении прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как сообщили в Пенсионном фонде России, выплачиваться будут средства из пенсионных накоплений человека. Получить данную выплату можно раньше, чем уйти на пенсию с учетом проведенной пенсионной реформы.

Ранее россияне могли претендовать на средства из пенсионных накоплений только по достижении возраста нынешнего выхода на пенсию. Сейчас они доступны им в 55 и 60 лет соответственно.

Для получения средств следует подать заявление в тот фонд, в котором были сформированы накопления. Он может быть как ПФР, так и негосударственным. Выплату можно будет получить как единовременно, так и в виде ежемесячной прибавки к пенсии по старости.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что одной категории пенсионеров выплатят по 16 тысяч рублей в апреле.