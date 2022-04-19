По 16 тысяч рублей начнут выплачивать пенсионерам 19 апреля

В апреле некоторые российские пенсионеры смогут получить разовую выплату — около 16 тысяч рублей. На выплаты могут претендовать те, кто ранее подал заявление.

Выплата будет начисляться гражданам, имеющим звание почетного донора. Его получают те, кто сдал кровь не менее 40 раз, поэтому в большинстве случаев речь идет именно о достигших пенсионного возраста.

Выплата почетным донорам является ежегодной и в текущем году составит 15 714. Заявление на её начисление подается в управление социальной защиты. Для этого можно обратиться в ближайший МФЦ.

Проживающим в Петербурге и Ленинградской области почетным донорам начнут начислять данные выплаты 19 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что некоторые пенсионеры смогут в апреле получить по 10 тысяч рублей дополнительно к пенсии.