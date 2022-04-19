Некоторые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей до 25 апреля

С апрельской пенсией пенсионерам полагается дополнительная выплата. Многие уже получили 10 тысяч рублей. Остальным данная сумма поступит в срок до 25 апреля.

Данная выплата полагается всем ветеранам Великой Отечественной Войны. Также данную сумму перечислят тем, кто имеет статус инвалида войны. Разовое начисление будет произведено не только тем, кто живет в России, но также если пенсионер переехал в соседнюю страну, в частности, Эстонию, Латвию или Литву.

Выплата назначается ветеранам и инвалидам ВОВ в преддверии 77-летней годовщины Великой Победы. Как пояснили в Пенсионном фонде России, дополнительно обращаться за выплатой пенсионерам не требуется. Она будет начислена в автоматическом режиме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в мае график выплат пенсий петербуржцам изменится.