В Петербурге появились два даркстора «Магнит»

В Петербурге начали работу два даркстора, принадлежащие торговой сети «Магнит». Они будут заниматься экспресс-доставкой продуктов на дом покупателям.

Как сообщили в пресс-службе торговой сети, точки будут обслуживать жителей Невского, Фрунзенского и Московского районов. Доставить продукты на дом обещают в течение часа.

В ассортименте новых дарксторов почти 7 тысяч позиций. Покупатели могут заказать мясо, овощи и фрукты, бакалею, молочную продукцию. Доступны для заказа также косметика, бытовая химия и средства гигиены.

В Москве уже работают 20 дарксторов «Магнит». Средний чек в них составляет чуть более 1200 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургский депутат предложил остановить необоснованное завышение цен в магазинах.