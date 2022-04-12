Петербургский депутат предложил остановить необоснованное завышение цен в магазинах

Способ борьбы с необоснованным завышением цен на товары предложил петербургский депутат Законодательного собрания. По словам Павла Крупника, государство должно наказывать тех, кто поднимает стоимость на продукты, не связанные с валютой или импортом.

Как сообщает "Мойка78", депутат считает, что в России стоит ввести государственное регулирование наценок для тех, кто неоднократно был замечен на необоснованном поднятии цен. Политик считает, что нужно бороться с "недобросовестными действиями" некоторых предпринимателей.

В обращении Крупника на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, неоправданное повышение стоимости на товары стимулирует искусственный спрос и вызывает панику.