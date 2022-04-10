Россиянам рассказали можно ли получить пенсию по наследству

Накопительную часть пенсии в России можно получить по наследству, но только в некоторых случаях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь адвоката юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгению Рыжкову.

Выплатить могут начисленную, но не полученную страховую часть пенсии. Право на получение выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи, которые на момент смерти пенсионера проживали с ним совместно. Чтобы получить причитающуюся выплату, заявители следует обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение шести месяцев со дня смерти.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что работающие и неработающие пенсионеры получат крупную разовую выплату в апреле.