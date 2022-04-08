В апреле работающим и неработающим пенсионерам дадут крупную разовую выплату

О крупной денежной выплате рассказали российским пенсионерам. Получить её смогут многие пожилые граждане уже в апреле. Деньги будут вызывать вне зависимости от трудоустройства пенсионера, однако придется подать заявление. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

По его словам, в этом году новая единовременная денежная выплата положена россиянам, которые достигли старого пенсионного возраста - мужчины с 1962 и женщины с 1967 года рождения. В этом году им исполняется 60 и 55 лет, соответственно. Теперь они получают право на пенсионные накопления.

Чтобы получить выплату важно, чтобы у человека были сформированы такие накопления. Так, с 2002 по 2004 год с заработной платы могли платиться страховые взносы на такую пенсию. Кроме того, подобные накопления формируются и у участников государственной программы софинансирования пенсий.