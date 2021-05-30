В Петербурге наблюдается серьёзная нехватка свободных земель для строительства

Руководитель регионального отделения партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге Андрей Петров дал комментарии по застройке промышленных зон, которые входят в так называемый "Серый пояс". Петров подчеркнул, что проект редевелопмента промышленных территорий в Петербурге был объявлен достаточно давно, но система находится в хаотичнсй работе.

"Застройка Серого пояса идет, а никаких публичных слушаний не было. Никто не показал изменений в Генплан, никто не советовался ни с населением, ни с экспертным сообществом. По сути, то что сейчас делает Смольный, это "торговля из-под пола". Все это может привести к дисбалансу, как минимум. И последствия такой политики будут непредсказуемы. А кто-нибудь попытался сохранить промышленную инфраструктуру? А может эти пространства было бы разумнее отдать производствам? А как быть с теми заводами, корпуса которых являются исторически ценными?" - поделился Петров.

Партиец подчеркнул, что в Санкт-Петербурге имеется около 60 крупных промзон общей площадью в 18,9 тысяч гектаров. Большое количество предприятий на окраинах города продолжают работать, а редевелопменту подлежат те заводы, которые находятся ближе к центру города. Ещё в начале 2020 года в городских промзонах было возведено около 4,7 млн кв. м. жилья.

"Жилая застройка быстро строится, хорошо продается и окупается. Но никто не подумал о том, чтобы хотя бы попытаться сохранить промышленность, которая дает рабочие места", - прокомментировал Петров.