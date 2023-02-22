Вместо "Красного Октября" на Политехнической построят новое жилье

На месте завода “Красный Октябрь” в Петербурге появится новое жилье. В данный момент проходит подготовка к застройке территории, а для собственников участков подготавливают необходимые документы.

На территории, где находится завод “Красный Октябрь”, на Политехнической улице планируют построить новое жилье. Застройкой займется компания “Имхотеп-Девелопмент”. Об этом сообщил “Ъ-СПб” со ссылкой на источник, близкий к рынку.

Компания будет проводить работу в формате fee-девелопмента. Организация подготовит перевод земли под застройку, подготовит мастер-план и проектную документацию для собственников участков, а также займется поиском инвесторов.

Также в планах компании работать с площадками под редевелопмент в черте города и с крупными пригородными участками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что крупный застройщик может отреставрировать особняк и котельную, входящие в "Кожевенный завод А. А. Парамонова"