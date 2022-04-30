Петербуржцы убирают город 30 апреля

В субботу, 30 апреля, в Петербурге проходит общегородской субботник. Поучаствовать в уборке улиц и посадке деревьев может каждый желающий горожанин.

Полный перчень мероприятий общегородского субботника опубликован на сайте администрации Петербурга. Помимо уборки улиц и высадки деревьев, участники могут присоединиться к обустройству домиков для белок и выполнению других задач.

В некоторых местах сбора для участников работают полевые кухни. Также в рамках субботника предусмотрены мероприятия по экологическому просвещению. Собравшимся в библиотеке имени К. А. Тимирязева расскажут о раздельном сборе мусора на интерактивной квест-игре.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что акция «Добрый субботник» стартовала в Петербурге 15 апреля.