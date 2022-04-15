Добрый субботник проходит в Петербурге

В Петербурге 15 апреля началась акция «Добрый субботник». Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, она будет проходить в течение двух недель.

Для участников подготовили насыщенную программу. Горожане примут участие в уборке парков и набережных. Также будут проведены плоггинг-забеги, участники которых соревнуются в беге и одновременно сборе мусора на скорость. Также будут проведены эко-квесты.

Всего запланировано более 100 мероприятий. В честь 350-летия со дня рождения Петра I во всех районах посадят желуди дуба времен императора. Интерактивную карту меропряитий можно найти на официальных страницах акции в социальных сетях и на сайтах администрации города.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе началась подготовка фонтанов к новому сезону.