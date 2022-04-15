Фонтаны Петербурга готовят к новому сезону

В Петербурге стартовала подготовка фонтанов к новому сезону. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты «Водоканала» приводят в порядок оборудование, проверяют его целостность и работоспособность после зимы. Основные элементы и чашу промывают с помощью воды под сильным напором.

Специалисты начали работу с двух фонтанов в Шушарах и на Московской площади. На территории самого «Водоканала» полным ходом идет благоустройство. Сотрудники предприятия 30 апреля будут участвовать в общегородском субботнике.