На циферблате башни Финляндского вокзала снова появились стрелки

Часы на башне Финляндского вокзала снова можно использовать по назначению — узнавать по ним время. Как сообщает телеканал 78, на циферблат снова установили стрелки. Последние вернулись на свое место после плановых ремонтных работ.

Стрелки с башенных часов исчезли в начале апреля, встревожив петербуржцев своим исчезновением. Однако тревога оказалась напрасной. К настоящему моменту ремонт механизма завершен и все его элементы снова установлены на привычных местах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 27 марта с Финляндского вокзала Петербурга отправился последний поезд «Аллегро». Железнодорожное сообщение с Финляндией было временно приостановлено.