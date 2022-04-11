Уборочная техника не балует вниманием восток Петербурга в понедельник

В понедельник, 11 апреля, сосредоточение уборочной техники наблюдается в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Согласно данным интерактивной карты городского комитета по благоустройству, достаточно много машин также вышли на уборку Василеостровского и Петроградского районов.

Менее интенсивно убирают Фрунзенский район. Там техника сосредоточилась в основном вдоль Бухарестской улицы и проспекта Славы. В Невском районе почти без внимания остался Веселый поселок, за исключением Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. В соседнем Красногвардейском почти нет спецмашин на Ржевке.

На севере Петербурга менее интенсивно убирают Калининский район и часть Приморского в районе озера Долгое.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что одна полоса КАД между ЗСД и Таллинским шоссе закрыта на неделю для уборки.