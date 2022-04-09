На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения

Между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе на внутреннем кольце КАД перекроют для движения одну полосу. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действительны с 10 апреля до 17 апреля. В это время рабочие займутся уборкой с разделительного участка дороги мусор. Работы будут проводить на участке с 71-го по 80-й километр КАД.

На остальных трех полосах водителям разрешат двигаться со скоростью до 50 километров в час. Для напоминания на месте работ установят временные знаки и световую сигнализацию.