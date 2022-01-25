В Петербурге провалился эксперимент с уборкой тротуаров

Эксперимент с передачей уборки тротуаров Петербурга в ведение жилищных служб признали неудачным. О неэффективности этой меры написал глава комитета по благоустройству Василий Пониделко в ответе на депутатский запрос Бориса Вишневского.

Неудачу Василий Пониделко объяснил тем, что дорожные предприятия, которые и убирали тротуары в центре Петербурга, когда они были в ведении комитета по благоустройству, работают круглосуточно. Жилищные службы, дворники которых убирают тротуары сейчас, делают это только в дневное время.

В документе также отмечается, что ручная уборка занимает много времени. Ускорить процесс могла бы малогабаритная техника. Однако, её применению в центре Петербурга мешают рекламные и другие конструкции, установленные на тротуаре.