Траволаторы на Дунайской обещают запустить после 5 декабря

На станции «Дунайская» петербургского метрополитена завершаются ремонтные работы. В пресс-службе метро сообщили, что запустить траволаторы на ней планируют на неделе после 5 декабря.

ак сообщает «Петербургский Дневник» сейчас на станции доступны для пассажиров только два траволатора. На остальных идут пуско-наладочные работы. В ходе их проведения на траволаторах уже заменили поручни и тяговые цепи, а также отрегулировали рабочие трассы.

Ранее перед метрополитеном была поставлена задача самостоятельно починить все неработающие траволаторы на станциях, не дожидаясь действий от обанкротившегося «Метростроя». В нерабочем состоянии находились траволаторы на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской».