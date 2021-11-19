На станции метро «Проспект Славы» заработали траволаторы

Во Фрунзенском районе Петербурга после ремонта запустили траволаторы на станции метро «Проспект Славы». Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В ходе ремонтных работ, специалисты установили балюстраду и восстановили ход пассажирских конвейеров. В настоящее время в вестибюле работают два траволатора. Третий будет отремонтирован уже в скором времени.

До конца года комтранс обещал завершить ремонт траволаторов на нескольких станциях метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Беговая». Работы ведет непосредственно «Петербургский метрополитен».