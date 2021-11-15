Ремонт траволаторов на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской» взят под контроль

Председатель Комитета по транспорту в Петербурге Кирилл Поляков проследил за выполнением ремонтных работ на станции метро «Беговая». Об этом 15 ноября сообщают в пресс-службе ведомства.

Специалисты должны заменить в вестибюле метро тяговые цепи пассажирских конвейеров и осуществить монтаж противоскользящего покрытия. Необходимое оборудование будет поставлено до конца ноября.

В скором времени объект также посетят представители разработчика системы управления электроприводом пассажирских конвейеров — ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством».

Работоспособность траволаторов на станциях метро «Беговая», «Проспект Славы» и «Дунайская» должна быть восстановлена до конца текущего года.